Rechnungsprüfungsausschuss hinterfragt Medienzemtrum des Landkreises: Dessen Tage scheinen im Zeitalter von Downloads gezählt

Von

Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstagmorgen gegen 9.35 Uhr in Isny bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung vermeldete, wurde die Frau von einem Sattelzug erfasst, der vom Nordring in die Neutrauchburger Straße stadtauswärts einbog.

Ersten SZ-Informationen zufolge war sie wohl vorfahrtsberechtigt auf dem Radweg unterwegs und stürzte beim Versuch, dem Lkw auszuweichen, in der Mitte der Fahrbahn.