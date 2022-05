Realschule in Robotik erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Mai 2022 fanden in Obergünzburg die schwäbische Realschul-Meisterschaft in Robotik statt. In der Einsteiger-Kategorie, in der zehn Teams aus ganz Schwaben antraten, wurde die Realschule im Dreiländereck durch das Team Luca Greco und Max Egle aus der Klasse 8b vertreten. Mit einem fehlerfreien zweiten Lauf mit voller Punktzahl mussten sie sich nur einem Team mit ein paar Sekunden Rückstand geschlagen geben. Dies bedeutete den hervorragenden zweiten Platz und berechtigt sie zur Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft. Foto: Norbert Kiefer