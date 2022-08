Realschule im Dreiländereck läuft für die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Realschule im Dreiländereck übergibt Scheck an das Hilfswerk Bodensee e.V. Der Ukrainekrieg beschäftigte die Schulgemeinschaft der Realschule im Dreiländereck von Anfang an. Ein Zeichen wollten sie setzen und Geld spenden, um dort zu helfen, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Im Mai also ging es für die rund 220 Schülerinnen und Schüler zunächst auf Sponsorensuche, dann auf die Tartanbahn des Lindauer Stadions, um in 30 Minuten so viele Runden wie möglich zu laufen. Und das taten sie – die schnellsten legten bis zu 6,4 km zurück.

So konnte am 22. Juli der stolze Betrag von 5809,30 Euro an das Hilfswerk Bodensee e.V. überreicht werden – einen Verein, der unermüdlich humanitäre Hilfe leistet, beispielsweise mit Hilfskonvois in betroffene Gebiete und der Unterkunftsvermittlung und Betreuung Geflüchteter.

Eine starke Gemeinschaftsleistung der großzügigen Sponsoren und der fleißigen Läuferinnen und Läufer – Herzlichen Dank!