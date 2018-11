Realschule im Dreiländereck Lindau als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet

Kultusminister Michael Piazolo hat vor Kurzem 111 bayerische Schulen als „MINT-freundliche Schule“ beziehungsweise „Digitale Schule“ ausgezeichnet. Mit dabei war die Realschule im Dreiländereck, die bereits zum zweiten Mal als „MINT-freundliche Schule“ geehrt wurde. Diese Ehrung wird Schulen zuteil, die einen deutlichen Schwerpunkt auf die Förderung ihrer Schüler in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) legen. Der Titel „Digitale Schule“ kommt Schulen zu, die zudem ein ausgeprägtes digitales Profil entwickelt haben. Die Ehrung wird vergeben von der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ in Zusammenarbeit mit den Landesarbeitgebervereinigungen und den Bildungswerken der Wirtschaft. Das Signet „MINT-freundliche Schule“ steht unter der Schirmherrschaft der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK). Ziel der Initiative ist es, die Bildung in den MINT-Fächern bundesweit zu verbessern und dem Fachkräftemangel in MINT-Berufen entgegenzuwirken. Sie engagiert sich insbesondere an Schulen und Hochschulen.