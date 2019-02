Realschule hilft Schülern bei der Berufsorientierung

Die Realschule im Dreiländereck hat vor einigen Tagen am ihren traditionellen alljährlichen Berufsinformationsabend veranstaltet. Zu Gast waren verschiedene Vertreter hiesiger Unternehmen. Diese unterstützen die Schüler der achten und neunten Jahrgangsstufe sowie deren Eltern in der spannenden Phase der Berufsorientierung, ihre zukünftige Ausbildung zu organisieren, teilt die Schule mit.

Ausbilder stellen Firmen vor

Nach einer kurzen Begrüßung in der Aula durch Schulleiter Michael Rechtsteiner führte der Fachschaftsleiter für Wirtschaft, Peter Koerner, durch den Abend. Dieses Jahr als Redner teilgenommen haben Rainer Hartmann, Gebietsdirektor Lindau, und Ausbildungsleiterin Sina Egger der Sparkasse MM-LI-MN, Werner Göser, Geschäftsführer der Göser GmbH, Christopher Reisacher, Ausbildungsleiter der gewerblich-technischen Ausbildung der Liebherr-Elektronik GmbH, vom Amtsleiter Jörg Piper und Ausbildungsleiterin Drosi Bania vom Finanzamt Lindau und Ausbildungsleiter Martin Kaeß von der Lindauer Dornier GmbH. Die Firmenvertreter gaben den interessierten Eltern und Schülern einen umfassenden Einblick über ihre Unternehmen und die Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort.

Von großer Bedeutung waren die genannten Anforderungen der jeweiligen Ausbildungsberufe, die die Betriebe an ihre zukünftigen Auszubildenden stellen. Sehr erfreulich war dieses Jahr die Anwesenheit vieler Azubis, welche teilweise auch die Schulbank in der Realschule im Dreiländereck gedrückt haben, oder die diesen Berufsinformationsabend vor ein paar Jahren schon selbst miterleben durften und somit ihre mittlerweile gewonnen Erfahrungen nun direkt an die Schüler weitergeben konnten, heißt es in dem Schreiben der Realschule weiter.

Weiterführende Abschlüsse

Von der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule ergänzte Angelika Baumann, Ansprechpartnerin für die fachpraktische Ausbildung Sozialwesen, die Vorträge mit Informationen zu den Übertrittsvoraussetzungen und den möglichen Abschlüssen der weiterführenden Schule.

Im Anschluss hatten Eltern und Schüler noch die Gelegenheit, Fragen an die anwesenden Referenten zu richten und so in ein erstes Gespräch mit dem möglichen zukünftigen Ausbildungsleiter zu kommen.