Realschülerinnen mixen Smoothies für Wahhouds Syrienhilfe

Im Herstellen von Smoothies, der dickflüssig-trinkbaren Obstvariante zwischen Saft und Mus, haben die Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule schon Erfahrung: Bereits zum vierten Mal bauten sie ihren Smoothie-Stand am Lindauer Stadtfest auf. Dieses Mal mit einem besonderen Hintergrund: Sie wollten einen Beitrag leisten für die Syrienhilfe des Lindauers Adnan Wahhoud (zweiter von links). Ein Lebensmitteldiscounter und ein Landwirt spendeten den Mädchen Obst, dass diese verarbeiteten. 300 Euro kamen beim Verkauf der Getränke in die Kasse, die Schülerinnen haben das Geld inzwischen an den Deutsch-Syrer Wahhoud weitergegeben. Foto: Maria-Ward-Realschule