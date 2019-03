Realschüler sind zu Besuch im „Hohen Haus“

Schulen aus ganz Bayern erhalten die Möglichkeit, an der Pädagogischen Betreuung im Bayerischen Landtag teilzunehmen. In diesem Jahr war die Realschule im Dreiländereck dabei und so durfte die Klasse 10b in Begleitung ihrer Lehrkräfte Dominik Robens und Sonia Palermo vor kurzem nach München fahren.

Dort erhielten sie zunächst eine kleine Stärkung, um dann für die Führung durch das Maximilianeum gewappnet zu sein, heißt es im Eigenbericht der Schule. Das imposante Gebäude ist seit 1949 Sitz der bayerischen Legislative und beherbergt zugleich die Stiftung Maximilianeum, in der begabte Abiturienten aus ganz Bayern ein Stipendium erhalten können, wobei die Aufnahmebedingungen sehr streng sind.

Zudem konnte die Gruppe die vielen Gemälde bestaunen, die im Maximilianeum zu sehen sind. König Maximilian II. von Bayern wollte, mit den im Haus verteilten Malereien, den Lauf der Geschichte einfangen. Besonders beeindruckend war ein rund 50 Quadratmeter großes Gemälde im Senatssaals zur größten Seeschlacht des Altertums, die Seeschlacht bei Salamis.

Ein weiterer Höhepunkt des Rundgangs stellte aber der Plenarsaal, also die „Herzkammer“ des Parlaments dar, heißt es weiter. Hier durften die Schüler in den ersten beiden Reihen sitzen, an denen normalerweise die Fraktionsvorsitzenden ihren festen Platz haben. Der 18. Bayerische Landtag besteht momentan aus 205 Abgeordneten und ist so groß wie noch nie. Deshalb musste im Plenarsaal auch etwas umgebaut werden, damit die sechs Fraktionen auch hineinpassen. Einzelne Schüler durften dann auch den Sitz der Landtagspräsidentin Ilse Aigner einnehmen, die später auch beim Rundgang gesehen wurde und bereits ihr „Dirndl“ für den Nockherberg trug.

Im Anschluss daran durfte die Klasse an der Ausschusssitzung für Gesundheit und Pflege teilnehmen. Hier wurde die Lindauer Realschule sogar vom Vorsitzenden begrüßt. Das letzte Highlight des Tages stellte aber die im Anschluss anstehende Diskussion mit Abgeordneten aus unserem Stimmkreis Lindau-Sonthofen dar. Leopold Herz (Freie Wähler), Eric Beißwenger (CSU) und Thomas Gehring (Die Grünen/ Vizepräsident des Landtags) stellten sich dafür zur Verfügung und Themen wie das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ oder die Aktion „Fridays for Future“ standen zur Debatte. Die 60-minütige Diskussion verging wie im Fluge und war für alle Beteiligten sehr interessant und informativ.