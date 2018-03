Realschüler besuchen Gesundheitsministerium

Die Klasse 10b der Realschule im Dreiländereck hat mit ihren Lehrern Sonia Palermo und Martin Knörl am Mittwoch München besucht. Zum einen stand das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege auf dem Tagesprogramm und zum anderen besuchten die Schüler am Nachmittag die Bayerische Staatskanzlei, wie die Schule mitteilt.

Im Rahmen des Sozialkundeunterrichts können bayerische Schüler beim „Lernort Staatsregierung“ verschiedene Ministerien besuchen, um reale Politik in der bayerischen Hauptstadt zu erleben. Der Termin stand schon seit September fest und so konnte keiner der Besucher glauben, dass ausgerechnet an diesem Tag der neu designierte Ministerpräsident Markus Söder seine neuen Minister und Staatssekretäre ernennen wollte.

Die Spannung war greifbar, als die Realschüler um 10 Uhr im Gesundheitsministerium ankamen. Bis dato wurde das Gesundheitsministerium von Melanie Huml geleitet, doch ob das noch weiterhin der Fall sein würde, wusste keiner, auch nicht Abteilungsleiter Peter Steiert, der die Klasse dort in Empfang nahm. Er referierte über die Aufgaben des Gesundheitsministeriums und stellte vor allem die Präventionsarbeit heraus. Die Schüler konnten verschiedene Videos bestaunen, in denen beispielsweise die Organspende oder das Thema Impfen behandelt wurden. Im weiteren Verlauf stieg die Spannung, bis irgendwann durchsickerte, dass der bisherige Kultusminister Spaenle nicht mehr im Amt sein würde. Die Schüler und Lehrkräfte erwarteten mit Hochdruck die neue Ministerliste, die aber eigentlich erst ab 13 Uhr veröffentlicht werden sollte.

Im weiteren Verlauf referierte Gabriela Ziegler zu dem Thema Sucht und Drogen, bis die Klasse schließlich das Ministerbüro von Staatsministerin Huml besuchen durfte. Das sehr modern eingerichtete Büro und der straffe Tagesablauf einer Ministerin beeindruckten die Schüler so, dass sogar ein Schüler sich vorstellen könnte, selber in die Politik zu gehen. Während des Mittagessens häuften sich dann die Neuigkeiten zu den neu besetzten Ministerien, die doch teilweise sehr unterwartet kamen. Das Gesundheitsministerium bleibt aber weiterhin in den Händen von Melanie Huml. Das war auch gut so, denn die Realschüler hatten zuvor eine handsignierte Autogrammkarte der Ministerin als „Zuckerl“ mitbekommen, wie die Schule mitteilt.

Nachmittags ging es dann in die Bayerische Staatskanzlei. Leider durften die Schüler nicht das Ministerkabinett besuchen, da natürlich gerade an diesem Tag alle Minister vor Ort waren. Der große Kuppelsaal und der Pressekonferenzraum waren den Schülern aber zugänglich, sodass sie doch einen Eindruck davon gewinnen konnten, wie spannend Politik sein kann.