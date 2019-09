RBA präsentiert in Lindau stolz ihre neuen Regionalbusse

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Zwei Bewohner in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) sind in der Nacht auf Sonntag in Streit geraten. Dabei ist ein 18-Jähriger mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Die Schnittwunde wurde im Krankenhaus stationär behandelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.