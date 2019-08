Rauschgift, falsche Dokumente und gesuchte Personen

Die Grenzpolizeiinspektion Lindau hat am Wochenende bei Kontrollen Rauschgift und gefälschte Dokumente gefunden sowie gesuchte Personen festgestellt.

Bei einer Kontrolle des Schienenersatzverkehrs am Samstag stellten die Beamten kurz nach der Einreise aus Österreich zwei Somalier fest, die einen lockeren Abend in Lindau verbringen wollten. Laut Polizei waren beide bereits alkoholisiert. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den 26 und 28 Jahre alten Männern um Asylbewerber in Österreich, wobei der ältere sich noch im Asylverfahren befand und Österreich nicht verlassen durfte. Des Weiteren fand die Polizei bei dem Älteren einen Gramm Marihuana.

Bei der Kontrolle von Fernreisebussen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Richtung Süden stellten Beamte der Lindauer Grenzpolizei mehrere Delikte und Fahndungstreffer fest. Bei drei Personen musste der aktuelle Aufenthalt für in- und ausländische Behörden festgestellt werden. Ein weiterer Reisender musste tief in seine Tasche greifen, um einen Haftbefehl abwenden zu können. Er zahlte seine noch ausstehende Strafe und konnte die Fahrt fortsetzen.

Bei einem Reisenden bestand der Verdacht, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhalten würde. Er hatte Asyl beantragt, was abgelehnt worden war. Bei der weiteren Durchsuchung des 32-jährigen Ivorers wurde in dessen Geldbörse ein gefälschter italienischer Aufenthaltstitel aufgefunden. Für die weitere Sachbehandlung musste er den Reisebus verlassen und mit den Beamten zur Polizeidienststelle gehen. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe wurde er entlassen. Ein 28-jähriger Nigerianer, der sich auch im Bus befand, wies sich mit einem gefälschten Reisepass aus. Erste Recherchen ergaben, dass er sich im Asylverfahren befand. Seine wahre Identität konnte er anhand weiterer Dokumente nachweisen. Beide konnten die Fahrt fortsetzen.