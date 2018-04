Rauchmelder rettet einer Familie das Leben

Rauchmelder haben Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Wasserburg wohl das Leben gerettet. Das Gebäude ist in der Nacht zum Donnerstag ausgebrannt. Aber alle Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, niemand wurde verletzt. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

„Rauchmelder haben da mehrere Leben gerettet“, ist Christian Schorer, Kommandant der Wasserburger Feuerwehr sicher. Denn die Rauchmelder schlugen nachts in der Wohnung im ersten Stock Alarm. Das hörten laut Schorer zwar nicht die Bewohner dieser Räume, aber eine junge Familie im Dachgeschoss darüber wurde geweckt. Die jungen Eltern mit einem ein Jahr alten Kind haben gegen 2.25 Uhr die Feuerwehr gerufen und die Wohnung sofort verlassen.

Sie hätten außerdem die Mieter in der Wohnung unter ihnen geweckt, so dass diese das Haus in der Birkenriedstraße ebenfalls rechtzeitig verlassen konnten. Als das erste Fahrzeug der Feuerwehr eintraf, waren laut Schorer die Bewohner aller drei im Haus befindlichen Wohnungen in Sicherheit. und das war gut so, wie der Kommandant ergänzt: „Zehn Sekunden später hat es in der Wohnung durchzündet.“ Innerhalb von Sekunden stand das Dachgeschoss voll in Flammen. Wenn noch jemand in der Wohnung gewesen wäre, wäre keine Rettung möglich gewesen. „Wir wären da nicht hochgegangen“, sagte Schorer, und weiter: „Ohne Rauchmelder hätten wir eine Trägödie erlebt.“

Schorer erhöhte sofort die Alarmstufe, weil dieser Rauchmelder eben keinen Fehlalarm angezeigt hatte. Schnell waren die Feuerwehren Hege, Nonnenhorn, Bodolz und alle Lindauer Wachen ebenfalls vor Ort. Aus Lindenberg kam zusätzlich der Gerätewagen Atemschutz. Bis zu 150 Feuerwehrleute waren dann über Stunden im Einsatz. Allein 70 Atemschutzgeräte wurden verbraucht. Sowas hat Schorer noch nie erlebt, „und ich bin auch schon seit 25 Jahren dabei“. Für den Wasserburger Kommandanten ist das ein eindeutiges Zeichen, dass die Feuerwehren im Landkreis keineswegs über Gebühr ausgestattet sind.

Die Wehrleute bekämpften die Flammen von innen und über die Drehleiter auch von außen. Um die Wasserversorgung zu dem Anwesen sicherzustellen, mussten die Wehren zudem eine lange Schlauchleitung legen. Die Wehren haben ein Übergreifen der Flammen auf die zum Anwesen gehörende Zimmerei verhindert, berichtet Schorer. Das Wohngebäude selbst aber war nicht mehr zu retten.

Das Gebäude ist nach Polizeiangaben stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden vorübergehend in anderen Unterkünften untergebracht. Die Nachlöscharbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Wasserburg und Lindau haben bis gegen 10 Uhr gedauert. Schorer berichtet, dass die Retter mit Motorsägen und anderem Werkzeug Dach und Wände aufgeschnitten haben, um Glutnester zu löschen, die vor allem im Dämmmaterial steckten. Anschließend gab es eine Brandwache, die aufkommende Glut sofort wieder ablöschte.

Die Kriminalpolizei Lindau hat die weiteren Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Der Sachschaden steht noch nicht fest, dürfte aber mehrere hunderttausend Euro betragen. Zur Brandursache gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen in einem Wohnzimmer des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Vermutlich habe ein technischer Defekt den Brand verursacht.

Eine Bewährungsprobe war der Großbrand auch für das neue Fahrzeug der Wasserburger Feuerwehr, das seit Samstag einsatzbereit ist. Auch wenn die Einweihung erst am 29. April geplant ist, sagt Schorer: „Das Fahrzeug hat seine Bewährungsprobe bestanden.“