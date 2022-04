Raubüberfall in Hohenems: Vier Männer verfolgen 22-Jährigen

Wie die österreichische Polizei erst am Mittwoch, 20. April, mitteilt, ist es bereits am Karsamstag zu einem Raubüberfall gekommen.

Vier Jugendliche haben gegen 22.45 Uhr versucht, einen Passanten in der Konrad-Renn-Straße in Hohenems auszurauben. Das Opfer, ein 22-Jähriger Mann aus Tirol, war in Richtung Tennis-Event-Center zur Veranstaltung „Nacht in Tracht“ unterwegs, als er plötzlich von vier jungen Männern verfolgt wurde.

Zu Boden gestoßen und verprügelt

Auf Höhe der Pfarrkirche St. Konrad wurde der 22-Jährige dann angegriffen und zu Boden geworfen. Anschließend traten und schlugen die jungen Männer auf das am Boden liegende Opfer ein und forderten gleichzeitig die Herausgabe des Bargeldes.

Die Täter durchsuchten nach Angaben der Polizei die Kleidung des Opfers und beschädigten dabei auch mutwillig dessen Mobiltelefon.

Plötzlich rennen die Täter davon

Noch bevor sie das Bargeld in dessen Kleidung finden konnten, ließen sie von ihm ab und ergriffen die Flucht. Möglicherweise wurden die Täter von herannahenden Zeugen gestört.

Das Opfer wurde durch die Tat erheblich verletzt und musste ins Krankenhaus Hohenems eingeliefert werden.

Bei den Tätern handelt es sich um vier männliche Jugendliche oder junge Erwachsene von schlanker Statur.