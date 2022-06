Raubüberfall auf Tankstelle: Wer hat den unbekannten Täter gesehen?

Zeugen gesucht: Am Montag um 2.36 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Bürs überfallen. Der mit einer schwarzen Pistole bewaffnete und maskierte Mann bedrohte die Angestellte und erzwang so die Herausgabe eines Bargeldbetrages.

Danach flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Nun werden zeugen gesucht. Der Mann soll etwa 1,65 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er war bekleidet mit einem schwarzem Kapuzen-Shirt. Er trug eine schwarze FFP2-Maske.