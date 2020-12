Raubserie in Lindau: Polizei fahndet mit Überwachungsbildern

Bei einer Raubserie am Montagabend in Lindau haben bislang unbekannte Täter versucht, mehrere Menschen und Geschäfte zu überfallen - allerdings ohne großen Erfolg.

Unter anderem versuchte es ein Täter auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kemptener Straße. Erbeutet wurde laut Polizei lediglich ein Geldbeutel, in dem sich jedoch kein Bargeld befand. Auch bei den übrigen Taten ging der Täter leer aus.

Übereinstimmend wurde er Täter als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine dunkle Jeans, dunkle Oberbekleidung und eine Wollmütze.

Überfall auf Tankstelle am späten Abend

Später am Abend kam es in Lindau erneut zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Friedrichshafener Straße. Hierbei konnte die Polizei Überwachungsbilder sichern. Hierauf zu sehen ist eine männliche Person, bekleidet mit einer Jeansjacke und einer schwarzen Sturmhaube, auf der rückseitig in weiß eine Art „Joker“ oder ähnliches zu sehen ist.

t_terbild_hinten_5feace5046800.jpg (Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West)

In Lindau war bis in die späten Abendstunden ein Großaufgebot an zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz. Die Polizei Lindau bittet um Hinweise, unter 08382/9100.