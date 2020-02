Raubüberfall auf Spielothek in Reutin

Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend eine Reutiner Spielothek überfallen und die Tageseinnahmen geraubt. Laut Polizeibericht betrat der Mann gegen 21.40 Uhr die Spielothek in der Kemptener Straße. Er bedrohte den Angestellten der Spielothek mit einer vorgehaltenen Faustfeuerwaffe, forderte Bargeld und erbeutete so die Tageseinnahmen. Der Mann flüchtete samt Beute in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang noch nicht zu seiner Ergreifung.

In diesem Zusammenhang werden von der Polizei dringend Zeugen gesucht. Der Mann war komplett in schwarz gekleidet, hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und war maskiert. Er trug während der Tat Handschuhe mit gelben Applikationen, welche er sich aber auch erst kurz vor Tatbegehung angezogen haben könnte.