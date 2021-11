Rattenquartett würde gerne ein Team bleiben

Die Farbratten Namens Trixi, Siri, Blacky und Tessi sind aufgrund einer Allergie des Besitzers im September im Tierheim abgegeben worden. Die weiblichen Tiere sind viel Platz gewöhnt und würden am liebsten gemeinsam in ein neues Zuhause kommen. Geboren sind sie im Februar 2020. Farbratten sind von Natur aus sehr neugierig und erforschen ihre Umgebung sehr genau. Das ist auch bei dem Quartett so. Kommt man ihnen allerdings zu schnell zu nahe, zeigen sie sich von ihrer schüchternen Seite. Die vier kuscheln gern zusammen und suchen jetzt ein artgerechtes Domizil. Ratten sind sehr soziale und intelligente Tiere und sollten nie allein gehalten werden. Wer sich für mindestens eines der Tiere oder das ganze Quartett interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382 / 72365 in Verbindung setzen.