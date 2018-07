Ratlos: Lindau hat kein Geld für die Inselhalle

Wo sollen die Millionen herkommen, die Lindau für eine neue Inselhalle braucht? Der Stadtrat weiß es nicht, wie am Dienstagabend im Finanzausschuss deutlich wurde. Investoren bringen jedenfalls keine deutliche Entlastung. Das hat nach dem Bericht des städtischen Beraters Alexander von Erdely die jüngste Abfrage interessierter Unternehmer ergeben. Es gebe zwar Investoren, die für Lindau eine neue Inselhalle bauen und vielleicht sogar betreiben würden, aber nur wenn die Stadt hohe Zuschüsse zahlt. Denn niemand glaubt, dass eine Tagungshalle Gewinn abwirft.

Auf Antrag von Angelika Rundel (SPD) stellte von Erdely die Ergebnisse der Investorengespräche in öffentlicher Sitzung vor. Demnach hatte die Stadt acht Unternehmer eingeladen, von denen aber zwei nicht gekommen sind. Dass auch Werner Mang nicht da war, stieß bei den Räten auf Unmut. Alle anderen könnten sich eine Zusammenarbeit mit der Stadt vorstellen, wobei die Ideen durchaus sehr unterschiedlich seien, wie Erdely darlegte. Alle stellen aber eine Bedingung, die der Berater so formulierte: „Keiner der Teilnehmer würde ohne eine finanzielle Beteiligung bzw. Bezuschussung durch die Stadt Lindau das Vorhaben realisieren.“ Denn ein Parkhaus könne Gewinne abwerfen, das gelte auch für ein Hotel. Beide seien aber nicht so lukrativ, dass sie die aus einer Tagungshalle zu erwartenden Verluste ausgleichen.

Erdely stellte die rechtlich denkbaren Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und die nötigen Ausschreibungsverfahren vor. Voraussetzung ist aber, dass der Stadtrat die Grundsatzentscheidung trifft, dass Lindau in absehbarer Zeit die Inselhalle umbauen wird. Genau da liegt aber das Problem. Denn solche Grundsatzbeschlüsse gibt es bereits, aber bisher fehlt das Geld. Auch wenn sich eine Mehrheit der Räte wohl einigen kann, dass die Halle nach dem Siegerentwurf des Büros Auer & Weber umgebaut werden sollte – was übrigens laut Erdely auch bei den Investoren gut ankommt – so bedauern alle, dass der Umbau 20 Millionen Euro kosten würde, die das hoch verschuldete Lindau nicht hat.

Unpopuläre Maßnahmen

Die Räte drängen deshalb weiter darauf, mit den Planern zu verhandeln und die Pläne zu verringern, um möglichst die ursprünglich als Obergrenze genannten 14 Millionen Euro Baukosten einzuhalten. Doch Lindau wird auch Probleme haben, diesen Betrag aufzubringen. Denn neue Schulden werden die Aufsichtsbehörden nur genehmigen, wenn die Stadt zugleich Steuern oder Gebührensätze anhebt und seine Einnahmen verbessert. Davor scheuen die Räte ebenso zurück wie vor drastischen Sparmaßnahmen, die unpopuläre Einschränkungen für die Bürger zur Folge hätten.

Neues habe der Investorenworkshop nicht gebracht, sagten Karl Schober (CSU), Angelika Rundel und Uwe Birk (SPD) enttäuscht. Er freue sich dennoch, erwiderte Alexander Kiss (BL), weil nun hoffentlich Schluss sei von der Mär des Investors, der Lindau aus dem Schlamassel ziehen werde. Das müsse die Stadt schon selbst schaffen. Hier sieht die SPD die Verantwortung vor allem bei der CSU, die zuletzt in Sachen Inselhalle gebremst hatte. Schober sagte allerdings am Dienstag, „die CSU steht für eine Sanierung und Erweiterung der Inselhalle“. Vorher müsse der Umbau aber eine Nummer kleiner geplant werden.

„Dieses Projekt ist nicht aus unserem laufenden Haushalt zu stemmen“, stellte Uli Kaiser (BL) fest. Die Bunten würden es deshalb am liebsten lassen. Angesichts der geteilten Stimmung nicht nur im Stadtrat, sondern auch in der Stadt, suche man aber einen Kompromiss. Deshalb müsse ein Plan her, wie der Umbau schrittweise passieren kann, mit der Möglichkeit zwischendurch eine Pause einzulegen, wenn das Geld knapp wird. Kaiser schlug erneut vor, dafür die Parkgebühren anzuheben, den Bau des Parkhauses aber zumindest vorerst auszusetzen.

Zukunft von Prolindau ist offen

Dagegen hält Ralf Guggenmos (FB) ein Parkhaus für Tagungshalle und Insel für unverzichtbar. Guggenmos klagte, dass der Stadtrat die ungelöste Finanzierungsfrage schon lange vor sich herschiebe. Konkrete Vorschläge, wo das Geld herkommen soll, machte aber auch er nicht.

Roland Freiberg (CSU) und Uwe Birk wiesen zudem darauf hin, dass angesichts der bevorstehenden Auflösung von Prolindau und der bisher nicht geklärten Nachfolge völlig unklar ist, wer die Halle künftig eigentlich betreiben und neue Tagungen nach Lindau locken soll. Nur wenn die Stadt die bisherigen Zuschüsse kürzen kann, werde sie Geld für den Umbau haben. Oberbürgermeisterin Petra Seidl sagte erste Beratungen möglichst noch vor den Sommerferien zu, spätestens vor den Haushaltsberatungen werde man alles entscheiden müssen. Seidl sagte zudem zu, sie werde die Räte bald darüber informieren, welche Sparmöglichkeiten sich aus den Verhandlungen mit den Architekten ergeben. Und dann wird der Stadtrat entscheiden müssen, was die Tagungshalle für Lindau wert ist.