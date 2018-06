Raststätte Hörbranz am GRenzübergang der Lindauer Autobahn ist für Probebetrieb bereits offen

Rechtzeitig vor den Sommerferien und bevor der Reiseverkehr einsetzt, ist die neue Raststätte Hörbranz am Grenzübergang fertig geworden. Seit wenigen Tagen läuft der Probebetrieb an der Autobahn von Lindau nach Vorarlberg, wie Joachim Nägele von Rhombergbau mitteilt. Der Sprecher der Betreiberfirmen erklärt, dass die Tankstelle bereits geöffnet ist, in diesen Tagen soll auch das Restaurant der Raststätte den Betrieb aufnehmen. Nach etwa zwei Wochen Testbetrieb wollen die Betreiber die neue Raststätte dann am 3. Juli offiziell eröffnen. Der Bau der Raststätte war vor allem von den Anwohnern bekämpft worden. Doch Behörden und Gerichte in Österreich haben den Bau genehmigt. Foto: cf