Raser ist fast doppelt so schnell wie erlaubt

Fast doppelt so schnell wie erlaubt – den negativen Spitzenreiter des ganzen Allgäus während des Blitzmarathons am Mittwoch hat die Lindauer Polizei auf der B308 bei Sigmarszell erwischt. Im 70er-Bereich haben die Beamten das Auto des 28-Jährigen gegen Mitternacht mit Tempo 133 gemessen. Der Mann muss nun mit 240 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Andernorts haben die Beamten lediglich wenige geringe Verstöße gemessen.

Im Westallgäu war ein Autofahrer im 50er-Bereich mit 86 Stundenkilometern unterwegs, obwohl er hinterher eingestand, dass er vom Blitzmarathon wusste. Er war laut Polizei über sein Verhalten selbst erschrocken, zumal er nun eine Geldbuße zahlen und einen Monat auf den Führerschein verzichten muss. Ein anderer Autofahrer saß unter Drogen am Steuer, was ein Test eindeutig belegte. Er muss nach der Blutprobe mit 500 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Da die Polizei in seinem Handschuhfach ein verbotenes Butterflymesser fand, kommt außerdem ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auf ihn zu.