Rankweil: Autofahrer fliegt aus der Kurve und überschlägt sich

Rankweil (lz) - Mit seinem Auto überschlug sich am Samstag, 19. März, gegen 3.30 Uhr ein 31-jähriger Mann mit auf der Langgasse, L52, in Rankweil in Richtung Ortszentrum. Nach Informationen der Polizei war der 31-Jährige mit zwei Mitfahrern, einer 34 Jahre alten Frau und einem 30 Jahre alten Mann unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Autofahrer auf der Langgasse in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, geriet auf den Gehsteig und in weiterer Folge in den Baustellenbereich einer dortigen Wohnanlage. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend in einem Graben der Baustelle zum Stillstand.

Fahrer hilft, seine Mitfahrer zu versorgen

Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr Rankweil war der Pkw-Fahrer bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegen und holte gemeinsam mit Ersthelfern die anderen zwei Mitfahrer heraus. Alle drei Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest beim Fahrer verlief positiv, weshalb diesem der Führerschein abgenommen wurde.

Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden. Es waren drei Rettungsfahrzeuge mit neun Rettungskräften und vier Fahrzeuge der Feuerwehr mit 16 Einsatzkräften vor Ort.