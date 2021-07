Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Random Theatre sind wir, die ca. 40 Schüler*innen aus der 7. und 8. Klasse. Wir haben beschlossen, in diesem Schuljahr einen Theaterbetrieb als Schüler*innenfirma auf die Beine zu stellen und wollen mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm das kulturelle Leben in Lindau und Umgebung bereichern.

Obwohl wir viele Wochen im Homeschooling waren, ist es uns trotz der Einhaltung der Abstand- und Maskenregelungen gelungen, drei spannende Theaterstücke in Eigenregie zu entwickeln. Das Kindertheaterstück „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ von Gioconda Belli, durften wir schon im Juni unseren Grundschüler*innen präsentieren.

Das Theaterstück „Wenn ein Traum zum Albtraum wird“ wurde auch an zwei Abenden für ein erwachsenes Publikum erfolgreich gespielt. Unser letztes Stück mit dem Titel „Frei zu Sein“ wird am 16. und 20.07., jeweils ab 18 Uhr, aufgeführt. Es ist für diejenigen unter euch erschaffen, die wie wir voller Energie aber auch fragend in die Welt aufbrechen. Eine spannende Geschichte über Identität und Liebe für Jugendliche ab ca. 12 Jahre. Natürlich sind die Aufführungen für Erwachsene genauso interessant und empfehlenswert.

Die Aufführungen werden im Foyer der FSL stattfinden und dauern ca. 45. Min. Ticket und Einlass: Corona-bedingt wird es keinen Kartenvorverkauf geben, dafür wird eine Spendenbox am Eingang stehen.

Voraussetzung für einen Besuch ist eine Reservierung per Mail an office@freieschulelindau.de mit Angabe der Kontaktdaten, Besucheranzahl und Hinweis auf Zugehörigkeit zu einem Haushalt (um Schlangenbildung vor der Veranstaltung zu vermeiden und die Bestuhlung zu organisieren). Es gibt keine freie Platzwahl, die Plätze werden mit Namen gekennzeichnet und Ihr werdet von unseren geschulten Schüler*innen an euren Platz begleitet.

Voraussetzungen für einen gelungenen Theaterabend sind: FFP2-Maske, ein Sicherheitsabstand von 1,50 m und je nach Inzidenz negativ getestet bzw. geimpft. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bleiben Sie gesund. Das Team vom Random Theatre.