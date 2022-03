Randaliert und Polizeibeamten beleidigt

Ein 29-jähriger amtsbekannter Mann hat am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in einer Gaststätte in der Maximilianstraße in Lindau randaliert. Beim Eintreffen der Polizei wurde er aggressiv und schrie umher. Im weiteren Verlauf beleidigte er vorbeilaufende Passanten und einen Polizeibeamten mit üblen Schimpfwörtern, heißt es im Polizeibericht. Sein unflätiges Verhalten zeichneten die Beamten mit einer mitgeführten Body-Cam auf. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn in Polizeigewahrsam und er durfte sich in einer Haftzelle der Lindauer Polizei wieder beruhigen. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein.