Randalierer zieht durch Lindau

Ein bereits durch mehrere Straftaten aufgefallener 54-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr an der Eilguthalle am Lindauer Hafen ein Glas gegen eine Glasscheibe geworfen. Diese wurde dabei erheblich beschädigt und zersplitterte. Der Sachschaden wurde hier auf circa 7500 Euro geschätzt. Am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, fiel der gleiche Mann dann wieder im Bahnhof auf. Wie die Polizei berichtet, schrie er herum und pöbelte Passanten an.

Von einem Zeugen wurde den Beamten mitgeteilt, dass der Randalierer zuvor an einem geparkten Fahrzeug vor dem Bahnhof einen Spiegel heruntergeschlagen hatte. Zeugen hatten dies beobachtet und dem Fahrdienstleiter mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Polizei Lindau und der Bundespolizei war dieses Ehepaar jedoch nicht mehr vor Ort. Daher wird gebeten, dass sich dieses Ehepaar unbedingt bei der Lindauer Polizei unter der Telefonnummer 083 82/91 00 meldet.

Dem Randalierer wurde ein Hausverbot ausgesprochen, zudem wiederholt eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, da er sich eigentlich in Quarantäne hätte aufhalten müssen.