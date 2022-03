Ralf Eisenhut über seinen Hilfseinsatz an der ukrainischen Grenze: „Es war echt heftig“

Aufgrund einer kurzfristig angezeigten Demonstration kann es in Lindau am Donnerstag, 3. März, von etwa 18.15 bis etwa 18.45 Uhr vor allem stadteinwärts zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Betroffen sind laut einer Pressemitteilung der Stadt die Bereiche um den Karl-Bever-Platz, den Europaplatz, Seebrücke/Chelles-Allee und Zwanzigerstraße. Je nach Situation vor Ort ist auch mit kürzeren Sperrungen durch die Polizei zu rechnen. Veranstalter der Demonstration zum Thema „Aktionstag zur Solidarität mit der Ukraine“ ist Fridays for Future Lindau.