Rainer Rothfuß gibt AfD-Kreisverbandsvorsitz ab

Die Mitglieder des im Juli 2021 neu entstandenen Kreisverbands Westallgäu-Lindau haben bei ihrer Mitgliederversammlung am 16. März mehrere Vorstandsmitglieder nachgewählt. Der 59-jährige Elektronik-Techniker Manfred Netz wurde in Oberstaufen einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Der Stadt- und Kreisrat Rothfuß wurde nach Mitteilung der Partei von den Mitgliedern zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbands gewählt und löst damit den Stadtrat der AfD in Kempten, Walter Freudling, ab. Das teilte der AfD-Kreisverband mit.

Aufgrund der seiner Aufgaben als erster stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Bayern seit Oktober 2021 hatte Rainer Rothfuß den Wunsch geäußert, die Führung des Kreisverbands Westallgäu-Lindau abzugeben. Netz hatte 2020 auch für den Kreistag kandidiert und ist Mitglied der Alternativen Vereinigung der Arbeitnehmer (AVA) in der Alternative für Deutschland.

Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen wolle das umgebildete Vorstandsteam wieder verstärkt Angebote für Mitglieder und interessierte Gäste anbieten, heißt es in einer Medienmitteilung. So seien auch Stammtische geplant. Im Mittelpunkt der Arbeit stehe die Vorbereitung auf die Landtagswahl im Oktober 2023.