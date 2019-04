Rainer Rothfuß trifft Serbiens Vize-Premier

Der Lindauer Rainer Rothfuß hat der ersten Friedensfahrt nach Serbien den dortigen Vize-Premier und Außenminister Ivica Dačić getroffen. 17 Friedensaktivisten fuhren im März auf Rothfuß’ Initiaitve hin nach Belgrad, um an den Beginn des NATU-Bombardements vor 20 Jahren zu erinnern.

Ob der Krieg der NATO gegen Serien dem Völkerrecht entsprach, ist unter Fachleuten bis heute umstritten. Rothfuß und seine Mitstreiter nahmen in der serbischen Hauptstadt am „Belgrader Forum für eine gerechte Welt“ mit 400 internationalen Gästen teil. Nach der Rückkehr traf Rothfuß in Berlin den Vize-Premier Dačić, der auf dem sieben Meter langen Friedensbanner unterschrieb. Rothfuß betonte gegenüber dem Minister: „Unsere Friedensfahrt soll ein Zeichen setzen, dass immer mehr Bürger in Europa in Zukunft darüber wachen werden, dass Konflikten nicht mehr mit völkerrechtswidrigen Luftangriffen mit zahllosen zivilen Opfern begegnet wird, sondern das Völkerrecht geachtet wird.“

Das serbische Außenministerium plant Mitte Juni in Belgrad ein Friedenspodium zum 20. Gedenktag des Endes der Bombardements mit Rothfuß und den Dokumentarfilmern Mathias Werth und Jo Angerer, die 2001 die ARD-Dokumentation „Es begann mit einer Lüge“ veröffentlicht hatten. Darin erhoben die Investigativjournalisten schwere Vorwürfe gegen die rot-grüne Bundesregierung, die eine Beteiligung Deutschlands an dem Krieg beschlossen hatte.