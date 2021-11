Räuber Hotzenplotz räubert im Theater Lindau

Der Räuber Hotzenplotz, ein Theaterstück für die ganze Familie nach dem Buch von Otfried Preußler, ist am Sonntag, 5. Dezember, 15 Uhr sowie am Montag, 6. Dezember, 9 und 11 Uhr, im Theater Lindau zusehen. Konzipiert ist das Stück für Kinder ab sechs Jahren. Die Handlung laut Vorschau des Veranstalters: „Der dreiste Räuber Hotzenplotz hat doch tatsächlich Großmutters neue Kaffeemühle gestohlen! Dabei war das doch ein Geburtstagsgeschenk von Kasperl und Seppel. Und die Behörden in Gestalt von Wachtmeister Dimpfelmoser sind mal wieder völlig überfordert. Da schreiten Kasperl und Seppel selbst zur Tat. Mit List und detektivischem Geschick machen sie das Versteck des Räubers ausfindig. Aber Hotzenplotz und sein Freund, der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann, wissen sich zu wehren. Kasperl und Seppel sind erledigt – bis endlich die gute Fee Amaryllis auftaucht.“