Räte aus Lindau und Bregenz treffen sich

Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch hat kürzlich die Mitglieder des Lindauer Stadtrates und der Bregenzer Stadtvertretung ins Rathaus eingeladen. Ziel des Treffens war neben einem Kennenlernen die Vorbereitung auf eine gemeinsame, länderübergreifende Sitzung am 4. Oktober in Lindau, wie die Bregenzer Stadtverwaltung schreibt.

Bregenz und Lindau verbindet mehr als nur ihre geografische Lage am Bodensee. Die Mitarbeiter beider Städte waren in der Vergangenheit in regem Austausch, um Synergien herauszuarbeiten und daraus resultierende positive Effekte für ihre Städte miteinander abzustimmen, wie die Stadt Bregenz mitteilt. Sei es in den Bereichen der Mobilität, der Stadtentwicklung oder der Kultur, wurden Arbeitskreise gebildet, die länderübergreifend von beiden Seiten als befruchtend und ideenreich eingestuft werden.

„Der Austausch war sehr bereichernd und ich freue mich, dass die Städte in Zukunft näher zusammenrücken“, sagte Bürgermeister Michael Ritsch.

Auch Lindaus OB Claudia Alfons freut sich sehr über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit: „Unsere Kräfte zu bündeln, um über die Grenze ein gemeinsames Oberzentrum aufzubauen, ist auf jeden Fall der richtige Weg.“

Bregenz war durch Bürgermeister Ritsch sowie die Räte Robert Pockenauer (Team Bregenz), Annette Fritsch (Team Bregenz), Michael Rauth (ÖVP), Michael Felder (ÖVP) und Heribert Hehle (Grüne) vertreten. Des Weiteren waren die Stadtvertreter Philipp Kuner (FPÖ), Hubert Kinz jun. (FPÖ) sowie Gabriele Pfandlsteiner (Neos) und Daniela Illmer (Neos) zugegen. Auf deutscher Seite wurde die Stadt Lindau durch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Angelika Rundel (SPD), Katrin Dorfmüller (SPD), Thomas Hummler (CSU), Mathias Hotz (Junge Aktive Lindau), Günther Brombeiß (Freie Bürgerschaft) sowie Daniel Obermayr (Bunte Liste) vertreten.