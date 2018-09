Radlerin wird bei Sturz verletzt

Eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen hat sich am vergangenen Montag in Lindau ereignet: Morgens um kurz nach halb neun fuhr ein Autofahrer am Montag von der Von-Behring-Straße in den Heuriedweg ein und stieß dort mit einer Radfahrerin zusammen. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß folgenden Sturz auf die Straße erheblich und musste im Lindauer Krankenhaus versorgt werden.

Um 10.50 Uhr am Montagvormittag streifte dann ein Busfahrer am Busbahnhof einen im Einfahrtsbereich geparkten Motorroller, der umfiel und beschädigt wurde.

Gegen 15.30 Uhr stürzte eine Radfahrerin in der Kemptener Straße, als sie von der Straße auf den Radweg fahren wollte und dabei den Bordstein in zu spitzem Winkel überfuhr. Die Frau verletzte sich leicht, am Rad entstand geringer Sachschaden.

Noch während der Aufnahme dieses Verkehrsunfalls streifte ein Mercedes Sprinter die Fußgängerampel und verursachte geringen Sachschaden.