Radlerin verletzt sich bei Unfall

Bei einem Unfall mit einem Auto hat sich eine Fahrradfahrerin verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 77-jährige Radlerin am Freitag gegen 14.10 Uhr die Reutiner Straße in Richtung Köchlinkreuzung. An der Kreuzung bog sie in die Kemptener Straße in Richtung Berliner Platz ab. Als die Radfahrerin etwa zehn Meter in der Kemptener Straße gefahren war, kam es zur Berührung mit einem Auto. Eine 59-jährige Autofahrerin war in der gleichen Richtung unterwegs wie die 77-Jährige. Die Radlerin stürzte und zog sich Schürfwunden sowie eine Prellung am Knie zu. Der Unfall wurde zunächst nicht der Polizei gemeldet. Die 77-Jährige meldete den Unfall später bei der Lindauer Polizeidienststelle.