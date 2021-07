Radlerin übersieht Auto und stürzt

Eine 16-jährige Radfahrerin hat am Sonntag gegen 21.30 Uhr beim Abbiegen von der Seebrücke Richtung Europaplatz, kurz vor dem Fußgängerübergang, ihr Fahrrad nach links gezogen. Laut Polizei übersah sie ein hinter ihr fahrendes Auto. Der 42-jährige Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Mädchen stürzte auf die Straße und wurde am Kopf verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Lindauer Krankenhaus verbracht. Der Fahrer führte eine sogenannte Dashcam mit und übergab der Polizei die relevanten Daten für den Unfall. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro