Radlerin stürzt nach Zusammenstoß mit Lastwagen – Helm verhindert Schlimmeres

Dieser Unfall hätte schlimm enden können: Eine Radfahrerin wird von einem Lastwagen gestreift, mitgezogen und stürzt. Laut Polizei hat die Frau den Unfall selbst verschuldet, zum Glück trug sie einen Helm.

Die 26-Jährige fuhr am frühen Freitagmorgen mit ihrem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen der Lindauer Seebrücke in Richtung Festland. „Am Kreisverkehr Europaplatz missachtete sie bereits den Vorrang eines sich in selbigem befindlichen Lkw“, schreibt die Polizei.

Daraufhin bogen Radlerin und Lastwagen beide in die Ladestraße ab dann zog die Radfahrerin aus bislang noch ungeklärter Ursache vom Radfahrstreifen nach links auf die Straße, schreibt die Polizei weiter. Der knapp dahinter fahrende 43-Jährige Lastwagenfahrer konnte der Radfahrerin nicht mehr ausweichen und touchierte diese. „Dabei wurde die Frau knapp anderthalb Meter mitgezogen, ehe sie auf die Straße stürzte und sich dabei leicht verletzte“, so die Polizei. Ihr Fahrradhelm verhinderte hier wohl schwerwiegendere Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 750 Euro.