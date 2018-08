Eine 24-Jährige ist am Samstag auf dem Radweg in Zech auf der Felix-Wankel-Straße gestürzt. Ohne Beteiligung eines anderen wollte sie die Geschwindigkeit vermindern und zog dabei die Vorderradbremse zu stark an, so dass das Rad blockierte und sie über den Lenker flog. Die Frau verletzte sich und musste zur Behandlung ins Lindauer Krankenhaus gebracht werden.