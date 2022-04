Radlerin bringt Scooter-Fahrerin zu Sturz

Eine 54-jährige Frau ist am Montagmittag mit ihrem E-Scooter in der Stadt unterwegs gewesen. An einer Fußgängerquerung wollte sie die Straßenseite wechseln. Dabei kam ihr eine bislang unbekannte Radfahrerin entgegen. Die Scooterfahrerin und die Radfahrerin prallten laut Polizeibericht aufgrund eines zu geringen Abstandes gegeneinander. Die 54-Jährige stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Rufnummer 08382 / 9100 in Verbindung zu setzen.