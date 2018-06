Radler wirft nach Unfall Fahrrad weg

Ein ungewöhnlicher Fall einer Unfallflucht beschäftigt derzeit die Polizeiinspektion Lindau. Am Mittwoch gegen 21 Uhr fuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin auf den Europaplatz von der Insel kommend. Als sie aus dem Kreisverkehr ausfuhr, drängte sich plötzlich ein Radfahrer rechts an ihrem Wagen vorbei. Sie touchierte mit ihrer linken Ecke der Fahrzeugfront das Hinterrad des Radlers, so dass dieser zu Sturz kam. Der Radfahrer schimpfte daraufhin laut, warf das Rad mehrfach gegen einen Betonsockel und ließ es am Straßenrand liegen. Anschließend lief er davon.

Von dem Radfahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen jüngeren Mann handeln soll. Was ihn zu diesem Verhalten veranlasst hat, konnte bislang nicht ermittelt werden, berichtet die Polizei. (lz)