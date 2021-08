Ein 17-jähriger Radfahrer aus Wasserburg ist am Freitag gegen 0.30 Uhr in der Holbeinstraße in Lindau direkt vor einem Polizeifahrzeug gegen den Bordstein gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und Gesicht zu. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen ins Lindauer Krankenhaus gebracht. Danach wurde er seiner Mutter übergeben.