Ein 54-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Samstagmittag auf der B12 in Richtung Lindau. Als der Mann von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte, blieb er mit seinem Rad an einem Bordstein hängen und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei schwer: Er kam mit Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch in ein Krankenhaus.