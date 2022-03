Radler stürzt über Ski-Tasche

In der Kemptener Straße ist am Sonntag kurz nach 20.30 Uhr ein 61-jähriger Radfahrer über eine Ski-Tasche gestürzt. Ein 24-Jähriger hatte die Tasche kurz zuvor auf den dortigen Gehweg- und Radweg abgestellt, um Fotos von seinem abgestellten Mietwagen anzufertigen. Der Radler, welcher stadteinwärts unterwegs war, erkannte die abgestellte Ski-Tasche zu spät. Der Mann trug einen Helm und erlitt nur leichte Verletzungen, heißt es im Polizeibericht. Er wollte sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden: rund 50 Euro.