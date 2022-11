Radler stürzt mit 1,8 Promille

Die Heimfahrt nach einem Konzertbesuch endet für einen 38-jährigen Radfahrer im Krankenhaus. Doch sie wird für den Österreicher auch noch weitere Konsequenzen haben.

Wie die Lindauer Polizei mitteilt, wurde sie in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz vor Mitternacht zu einem Unfall in die Bregenzer Straße gerufen. Hier trafen die Beamten auf zwei Fahrradfahrer aus Österreich, die von einem Konzert kamen. Der 38-jährige Radler hatte sich bei einem Sturz eine blutende Platzwunde am Kopf zugezogen, welche im Krankenhaus behandelt werden musste.

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

Ursache für den Sturz war seine Alkoholisierung. Er hatte laut Polizei mehr als 1,8 Promille. Neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwarten den Mann auch „fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen“.