Radler rutscht auf Eisplatte aus

Aufgrund einer Eisplatte ist ein 73-jähriger Radfahrer am Samstagmittag in Schönau gestürzt. Er war laut Polizei mit seinem E-Bike unterwegs und wollte in den Grubachweg einbiegen. Dabei rutschte ihm das Rad auf der Eisplatte weg. Da er keinen Helm trug, verletzte er sich am Kopf. Zudem brach er sich vermutlich das Handgelenk und einen Finger. An dem Rad entstand ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro.