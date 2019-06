Radler prallt auf ein Auto

Ohne auf den Verkehr zu achten, ist laut Polizeibericht am Wochenende ein Radler in Reutin von einem Gehweg in die Freihofstraße abgebogen. Dort prallte er dann mit einem Auto zusammen. Der junge Mann trug keinen Fahrradhelm und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Außerdem entstanden 1500 Euro Schaden, wie die Polizei schreibt.