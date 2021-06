Radladerfahrer ohne Führerschein

Bei der Kontrolle des Fahrers eines großen Radladers einer Allgäuer Baufirma am Freitag um 9.30 Uhr in der Bregenzer Straße in Lindau hat die Polizei bei dem 51-jährigen Fahrer festgestellt, dass dieser keinen Führerschein hat. Grund der Kontrolle war laut Polizeibericht eigentlich, dass der Fahrer am Steuer des Radladers sein Mobiltelefon benutzte und deswegen auch angehalten wurde. Nun wird neben dem Handyverstoß ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 51-Jährigen und Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die Baufirma eingeleitet. Der Mann musste den Radlader stehen lassen.