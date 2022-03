Radfahrerin stürzt, weil Auto zu nah überholt - Fahrer fährt einfach weiter

Ein Auto hat in Lindenberg eine 15-jährige Radfahrerin so nah überholt, dass sie gestürzt ist und sich leicht verletzt hat. Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Das meldet die Polizei.

Am Freitagnachmittag überholte der schwarze Pkw mit Stufenheck trotz Gegenverkehr die Radfahrerin. Sie fuhr in der Alois-von-Brinz-Straße in Richtung Auers. Der Autofahrer konnte laut Bericht einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug nur verhindern, indem er, ohne den erforderlichen Seitenabstand einzuhalten, an der Radfahrerin vorbeifuhr.

Radfahrerin erschrickt und stürzt

Aufgrund des zu geringen Seitenabstands erschrak die Radfahrerin demnach und fuhr gegen einen Bordstein. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Lindenberg unter Tel. 08381/92010 zu melden.