Radfahrerin fällt auf Zweijährigen und fährt einfach weiter

Eine Fahrradfahrerin ist am Montagvormittag in Bregenz mit einem Kind zusammengestoßen. Gegen 10 Uhr kam es in der Fußgängerzone in der Kaiserstraße auf Höhe einer Eisdiele zu dem Unfall, teilt die Polizei mit.

Die Radfahrerin stürzte auf den zweijährigen Jungen und fuhr dann davon, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Währenddessen versorgte die Begleiterin des Kindes den Jungen in der Eisdiele.

Er wurde laut Polizeibericht unbestimmten Grades verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bregenz zu melden, unter Telefon +43 (0) 59 133 8120.