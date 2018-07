Radfahrer wird schwer verletzt

Zirka 3000 Euro Sachschaden und ein Schwerverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmittag in Lindau ereignete. Ein 31-jähriger Radfahrer wollte die Kreisstraße LI6 überqueren. Laut Zeugen tat er dies, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 51-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Radfahrer mit ihrem Wagen frontal. Der Radfahrer wurde hierdurch schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht.