Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Ein Jugendlicher hat am Montagmittag mit seinem Pedelec den Gehweg im Langenweg in Richtung Kolpingstraße befahren. Der 17-Jährige befuhr den in seiner Fahrtrichtung linken Gehweg. Dabei übersah er eine 62-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Auto im Langenweg in ein Grundstück abbiegen wollte. Durch den Aufprall auf das Auto stürzte der 17-jährige. Er erlitt dabei leichte Blessuren am rechten Knie und wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer trug keinen Sturzhelm, heißt es im Polizeibericht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von 1500 Euro.