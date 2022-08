Zu einem Verkehrsunfall mit einem gestürzten Radfahrer ist es am Freitagmittag in Lindau gekommen. Wie die Lindauer Polizei mitteilt, übersah ein 55-jähriger Mann aus Scheidegg an einer Einmündung den 41-jährigen, vorfahrtsberechtigten Radfahrer aus Bodolz und touchierte diesen leicht. Der Radfahrer kam zu Sturz, blieb glücklicherweise aber unverletzt. Den Verursacher des Verkehrsunfalls erwartet nun ein Bußgeld.