Radfahrer stürzt drei Meter tief – und erhält eine Anzeige

Ein 18-jähriger Mann hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über Notruf die Integrierte Leitstelle Allgäu informiert, weil er mit seinem Fahrrad gestürzt war. Die Unfallörtlichkeit konnte er laut Polizei zunächst nicht genau benennen. Es stellte sich dann bei der Sachverhaltsprüfung heraus, dass er von der Insel auf dem Radweg Höhe Giebelbach unterwegs war. Da er gut dem Alkohol zugesprochen hatte, verfehlte er in der Dunkelheit den Radweg und stürzte eine circa drei Meter hohe Mauer hinunter in den Trockenbereich des Bodensees. Er verletzte sich dabei an seinem Bein und brach sich das Handgelenk.

Bei einem Test stellte die Polizei einen Alkoholwert von 1,4 Promille fest. Der junge Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.