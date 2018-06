Radfahrer lernen sich kennen

Dass Radfahren Spaß macht, wollen Jaime Valdes und Daniel Obermayr vermitteln. Deshalb gibt es im Rahmen des Stadtradelns Aktionen wie die Radl-Nacht. Dabei lernen sich Lindauer Radler kennen und vergrößern so ihren Spaß.

„Wir wollen zeigen, dass Radfahren Spaß macht“, antwortet Valdes, der als Mobilitätsplaner bei den Garten- und Tiefbaubetrieben vor allem für den Fahrradverkehr in Lindau verantwortlich ist. Zudem sei es gesund, sich an der frischen Luft zu bewegen. Und es wäre schade, durch die schöne Lindauer Landschaft mit dem Auto zu fahren, wo man sie kaum wahrnimmt, fügt der aus Guatemala stammende Valdes hinzu.

Dass Radfahren auch gut für die Umwelt ist, kommt in seiner Auflistung nicht vor. Und zwar nicht, weil er es vergessen hat, sondern weil er die genannten drei Gründe für viel wichtiger hält. Somit betont er das auch, wenn er das Programm für das Stadtradeln plant.

Obwohl die Veranstalter kaum Werbung gemacht haben, sind etwa 50 Radler von verschiedenen Stellen am Stadtrand bis zum Schrannenplatz gefahren, um dort neben dem Zeughaus mit Live-Musik der Band „The Good, the Bad and the Ugly“ zu feiern. Bei einer Tombola kann jeder Dinge gewinnen, die ein Radfahrer gut gebrauchen kann.

Die Stimmung ist gut, und auch Valdes freut sich, dass sich heuer 400 Lindauer für das Stadtradeln angemeldet haben, das sind hundert mehr als vor einem Jahr. Ausdrücklich weist er darauf hin, dass sich weitere interessierte über das Internet anmelden können. Vor allem freut er sich über große Teams der Lindauer Unternehmen, vor allem Continental, das Landratsamt und die Stadtwerke seien erfreulich aktiv. Denn gerade Pendler sollten laut Valdes das Fahrrad nutzen: „Denn da ist der Weg zur Arbeit schon so erholsam.“

Valdes glaubt, dass der Wettbewerbsgedanke zieht. Der Wettkampf der Schulklassen, wer mehr Kilometer fährt und meldet. Denn am Ende wolle jeder gewinnen. Dieses spielerische Element bringe mehr Menschen aufs Rad als alle Kampagnen, die vor allem das schlechte Gewissen wecken. Schade findet er nur, dass so wenige Stadträte mitmachen. Aber vielleicht tauscht der ein oder andere doch noch den Autoschlüssel mit dem Fahrradlenker.

Denn Lindau sei hervorragend geeignet, um viel mit dem Fahrrad zu erledigen, ergänzt Daniel Obermayr vom Arbeitskreis Verkehr, der die Radl-Nacht mit organisiert. Die Wege in Lindau sind kurz, weil die Stadt nicht groß ist. Und dass es im Hinterland den ein oder anderen Hügel gibt, sollte in Zeiten von Elektro-Fahrrädern niemanden mehr stören, ergänzt Valdes. Mit Kollegen sei er kürzlich vom Bahnhof ins Lindenhofbad gefahren und sei mit seinem Rad drei Minuten früher da gewesen als die anderen mit dem Auto. Er selbst brauche eigentlich gar kein Auto mehr und werde das demnächst verkaufen, sagt Valdes im Gespräch mit der LZ.

Mit Obermayr eint ihn das Ziel, die sowieso schon radfahrfreudigen Lindauer noch häufiger aufs Fahrrad zu bringen. Dazu gehört aber auch, dass Lindau die Schwachstellen ausbessert. Für Obermayr ist das vor allem der Berliner Platz, der vielen Radfahrern so viel Angst macht, dass sie ihn lieber umfahren. Bei allen Umgestaltungen dort sei es deshalb unerlässlich, die Lage für Radfahrer zu verbessern. Darüber hinaus sehen sie nicht einen großen Schwachpunkt, sondern Handlungsbedarf an vielen stellen.

Valdes und Obermayr freuen sich deshalb, dass der Stadtrat jedes Jahr einen Betrag zur Verbesserung des Radfahrerverkehrs ausgeben will, auch wenn der noch nicht so hoch ist, wie im nationalen Radverkehrsplan empfohlen. Aber die Klimostationen und andere Fahrradständer sowie der laufende Ausbau des Bodenseeradwegs am Aeschacher Ufer seien sehr gute erste Schritte.

All die Maßnahmen zusammen werden das Umsteigen aufs Fahrrad befördern, sind sich Valdes und Obermayr sicher, auch wenn die Menschen dabei ihre Bequemlichkeit überwinden müssen. Umso wichtiger sei es, sich zusammenzuschließen und die Freude am Radfahren zu vergrößern, indem man sich über Räder, Radtechnik und schöne Strecken austauscht. Genau deshalb soll es eine Aktionen wie die Radl-Nacht auch beim Stadtradeln im kommenden Jahr geben.