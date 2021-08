Radfahren und damit Lindauer Geschäfte unterstützen

Mit der App „DB Rad+“ wollen die Deutsche Bahn, die IHK Schwaben und die Stadt Lindau das Klima schützen sowie den örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie stärken. Für dieses Vorhaben werden nun Partner gesucht.

Die App zählt die per Rad gefahrenen Kilometer und wandelt diese in Guthaben um, das bei teilnehmenden Partnern gegen Rabatte und Prämien eingelöst werden kann, so eine städtische Pressemitteilung. Radfahrende sollen somit von jedem geradelten Kilometer proftieren und zugleich lokale Geschäfte unterstützen.

Die App soll zum Radfahren motivieren, erklärt Jaime Valdes Valverde, Mobilitätsmanager der Stadt Lindau. „Jeder erradelte Kilometer bringt bei den städtischen Einrichtungen, Einzelhändlern oder Gastronomiebetrieben vor Ort Prämien oder Rabatte.“ Gefördert wird das Projekt durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.

Für Markus Anselment, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben, entsteht hier ein attraktiver Synergieeffekt: „Während die Nutzer neue Geschäfte und deren Angebote in der Region kennenlernen können, schonen sie gleichzeitig die Umwelt.“ Für die teilnehmenden Geschäfte lohne sich die Aktion ebenfalls, ist Anselment überzeugt. „Die Teilnahme an der App bringt neue Kundinnen und Kunden in die Ladengeschäfte oder Restaurants, und die Unternehmen haben es selbst in der Hand, wie sie sich einbringen möchten.“

„Die teilnehmenden Unternehmen erscheinen auf der Website radplus.bahnhof.de und profitieren auch von den Marketingmaßnahmen auf Social Media, die wir in ihrer Region veranlassen werden“, sagt Ole Hänsel, für die App zuständiger Projektmanager bei DB Station&Service.

Bevor die App aber in Lindau startet, suchen Stadt, IHK und DB jetzt nach Unternehmen, die bereits sind, sich zu beteiligen. So wird die IHK Schwaben direkt auf ihre Mitglieder zugehen. Interessierte Unternehmer können sich aber auch direkt an Ole Hänsel wenden. Dann berät er, was die gewinnbringendste Prämie für das jeweilige Unternehmen sein könnte. Dabei gebe es keine festen Laufzeiten und die Prämien könnten jeweils angepasst werden.